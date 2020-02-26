18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

26 февраля, 16:17

Признавшегося в подбросе наркотиков Голунова полицейского перевели под домашний арест

фото ЗакС политика Признавшегося в подбросе наркотиков Голунова полицейского перевели под домашний арест

Басманный суд Москвы перевел бывшего московского полицейского Дениса Коновалова под домашний арест по делу о подбросе наркотиков корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, передает «Интерфакс».

О переводе ходатайствовала сторона следствия. Адвокат Сергей Бадамшин это ходатайство поддержал.

Ранее Коновалов признался, что он подбросил наркотики Голунову во время задержания журналиста летом 2019 года. Он дал показания на своего экс-начальника, бывшего главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца.

Экс-полицейские – Коновалов, Ляхов, Роман ФеофановАкбар Сергалиев и Максим Уметбаев – были арестованы в конце января. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того, как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

25 февраля, 20:57 Экс-полицейский Коновалов рассказал, как подбросил наркотики при задержании Голунова

21 февраля, 14:51 СК просит освободить из-под стражи фигуранта дела Голунова, "сдавшего" начальника

14 февраля, 15:22 Голунов получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за незаконное преследование

10 февраля, 17:08 Москвичей оштрафовали за июньскую акцию в поддержку Голунова

5 февраля, 11:40 Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед Голуновым за незаконное преследование

4 февраля, 13:13 Адвокат требует, чтобы Краснов признал незаконным отказ прокуратуры извиняться перед Голуновым

3 февраля, 18:47 Генпрокуратура не стала извиняться перед журналистом Голуновым

31 января, 14:33 Максим Шевченко: Аресты полицейских по делу Голунова не имеют отношения к праву

30 января, 20:53 По делу Голунова посадили в СИЗО пятого экс-полицейского

30 января, 19:33 Под стражу поместили четвертого экс-полицейского по "делу Голунова"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
27 февраля, 20:55 Шендерович: "Путинизм" был для Немцова личным оскорблением

27 февраля, 20:42 Шульман объяснила, зачем Путину понадобилось ежедневно выпускать видеоинтервью

27 февраля, 20:01 У Соловецкого камня петербуржцы вспоминают Бориса Немцова

27 февраля, 20:00 Сотрудник комитета по вопросам законности заявил об угрозах от сторонников Навального

27 февраля, 19:43 Ройзман решил бойкотировать голосование за поправки в Конституцию

27 февраля, 19:21 Невзоров сравнил вхождение Шнурова в политику с "нырянием в сортир"

27 февраля, 19:20 Защита поправок против защиты Конституции

27 февраля, 18:54 Активисты оспаривают в суде запрет акции в защиту медсанчасти на Одоевского

27 февраля, 18:47 Коронавирус "подхватила" высокопоставленная чиновница - вице-президент Ирана

27 февраля, 18:31 Налоговики заблокировали счет российского офиса Google

27 февраля, 18:11 Площади у посольства РФ в Праге официально присвоили имя Немцова

27 февраля, 17:44 Чиновники Ленобласти провели зарядку под музыку в здании правительства

27 февраля, 17:40 У Смольного пикетировали дольщики ЖК "Новая Каменка"

27 февраля, 17:19 Радзиховский: ЕР может существовать только в компании нынешних системных партий

27 февраля, 17:06 Мать осужденного фигуранта дела "Сети" намерена выяснить, кто заразил её сына туберкулезом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru