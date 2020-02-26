Признавшегося в подбросе наркотиков Голунова полицейского перевели под домашний арест

Басманный суд Москвы перевел бывшего московского полицейского Дениса Коновалова под домашний арест по делу о подбросе наркотиков корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, передает «Интерфакс».

О переводе ходатайствовала сторона следствия. Адвокат Сергей Бадамшин это ходатайство поддержал.

Ранее Коновалов признался, что он подбросил наркотики Голунову во время задержания журналиста летом 2019 года. Он дал показания на своего экс-начальника, бывшего главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца.

Экс-полицейские – Коновалов, Ляхов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев – были арестованы в конце января. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того, как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.