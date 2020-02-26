"Теплосети" выделили 3 млрд бюджетных рублей на ремонт коммуникаций

Чиновники Смольного приняли решение профинансировать реконструкцию изношенных тепловых сетей и выделили АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 3 млрд рублей из городского бюджета. Помимо самой компании сторонами сделки выступили комитет по энергетике и инженерному обеспечению и комитет имущественных отношений.

Работы коснутся районов Полюстрово, Рыбацкое и Купчино.

На сайте городского правительства говорится, что половина всех коммуникаций, обслуживаемых "Теплосетью", на сегодняшний день используются дольше, чем предписывает норматив (25 лет).

Взамен на инвестицию город увеличивает долю своих акций в "Теплосети": согласно сделке, она вырастает до 34,4 процентов.