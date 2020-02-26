Центробанк нашел поддельную монету номиналом в один рубль

Банк России в 2019 году обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете ЦБ.

Поддельный рубль стал единственным в своем роде, уникальным экземпляром. Всего Центробанк в банковской системе России обнаружил 41 355 поддельных монет и банкнот. Чаще всего злоумышленники подделывали купюры в 5 тысяч рублей: таких нашли 28 668 штук.

Поддельных тысячных купюр в ЦБ насчитали 8602, номиналом 2 тысячи рублей – 2788. Редко подделывали 10-рублевые банкноты: обнаружено всего три штуки.

Лидером среди монет по подделке оказалась монета в 10 рублей (167 подделок). Монеты номиналом в пять рублей подделали 60 раз. О поддельных двухрублевых монетах не сообщается.