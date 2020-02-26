Быков поделил политически активных граждан на оккупантов и партизан

Нашумевшую публикацию "Медузы", в которой говорится о возможной причастности фигурантов дела "Сети"* к убийствам сподвижников, прокомментировал писатель и публицист Дмитрий Быков. Его не смущает то, что расследование компрометирует заключенных и делает их портреты малосимпатичными, поскольку он признает: внутренняя политика в авторитарном российском режиме устроена таким образом, что совершаться может только в подполье и неизбежно сопровождается сомнительными "штрихами".

"Пока на Западе учатся гласным судам, парламентской борьбе и политической конкуренции, в России создаются террористические группы разночинцев или плетутся заговоры молодых генералов, а государство, монополизировавшее идеологию, отвечает им собственным террором. То есть виселицами – на бомбы. Вот почему, возможно, оппозиционеры считаются тут умней власти: сделать бомбу все же сложней, чем виселицу", - написал он в колонке для "Собеседника".

Для Быкова в этой ситуации политически активная часть общества делится на две части: одних он называет условными оккупантами (власть), а других, ее оппонентов, называет партизанами. Не будучи поклонником нынешнего режима управления страной, он не видит ничего хорошего и в нелегальном статусе, на который обречены несогласные: "вся Россия как тайное общество".

"Нелегальность накладывает мрачный отпечаток на всю русскую партийную жизнь и политические полемики: все подозревают друг друга в стукачестве, видят в товарище провокатора (и не без оснований)", - рассудил автор.

В Пензе семеро фигурантов дела "Сети" в сумме получили 86 лет колонии. В Петербурге суды над еще двумя молодыми людьми продолжаются.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ