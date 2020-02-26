18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:27

Быков поделил политически активных граждан на оккупантов и партизан

фото ЗакС политика Быков поделил политически активных граждан на оккупантов и партизан

Нашумевшую публикацию "Медузы", в которой говорится о возможной причастности фигурантов дела "Сети"* к убийствам сподвижников, прокомментировал писатель и публицист Дмитрий Быков. Его не смущает то, что расследование компрометирует заключенных и делает их портреты малосимпатичными, поскольку он признает: внутренняя политика в авторитарном российском режиме устроена таким образом, что совершаться может только в подполье и неизбежно сопровождается сомнительными "штрихами".

"Пока на Западе учатся гласным судам, парламентской борьбе и политической конкуренции, в России создаются террористические группы разночинцев или плетутся заговоры молодых генералов, а государство, монополизировавшее идеологию, отвечает им собственным террором. То есть виселицами – на бомбы. Вот почему, возможно, оппозиционеры считаются тут умней власти: сделать бомбу все же сложней, чем виселицу", - написал он в колонке для "Собеседника".

Для Быкова в этой ситуации политически активная часть общества делится на две части: одних он называет условными оккупантами (власть), а других, ее оппонентов, называет партизанами. Не будучи поклонником нынешнего режима управления страной, он не видит ничего хорошего и в нелегальном статусе, на который обречены несогласные: "вся Россия как тайное общество".

"Нелегальность накладывает мрачный отпечаток на всю русскую партийную жизнь и политические полемики: все подозревают друг друга в стукачестве, видят в товарище провокатора (и не без оснований)", - рассудил автор.

В Пензе семеро фигурантов дела "Сети" в сумме получили 86 лет колонии. В Петербурге суды над еще двумя молодыми людьми продолжаются.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:59 Украинцы будут ежегодно отмечать День сопротивления Крыма российской оккупации

18:57 Сосновская о реакции Путина на ее избиение на акции: Эта несправедливость не укладывается в моей голове

18:42 Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

18:28 СМИ: Арестованного экс-гендиректора "Метростроя" допрашивали по новому делу

18:00 Музыканты выступили против приговоров по делу "Сети"

17:58 Протесты на Шиесе попали в издание феминистского календаря

17:48 Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей с марта

17:27 Быков поделил политически активных граждан на оккупантов и партизан

16:59 Центробанк нашел поддельную монету номиналом в один рубль

16:59 "Теплосети" выделили 3 млрд бюджетных рублей на ремонт коммуникаций

16:28 Жители Юго-Запада недовольны избыточным количеством соли на дорогах

16:17 Признавшегося в подбросе наркотиков Голунова полицейского перевели под домашний арест

15:54 Песков назвал личным мнением Суркова его слова об обнулении президентских сроков из-за поправок в Конституцию

15:27 Суд признал законным призыв сотрудника ФБК Шаведдинова в армию

14:59 В районе Троицкого поля построят церковь

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru