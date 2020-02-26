Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей с марта

Россия с 1 марта приостановит полеты в Южную Корею из-за распространения коронавируса Covid-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Исключение будет сделано для рейсов «Аэрофлота» и «Аврора» (для последнего – только чартерные рейсы). Пассажиры из Южной Кореи будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево.

По словам Голиковой, «все те ограничения, которые действовали до 1 марта», будут продлены до 1 апреля. «Соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю правительства», - добавила она.

В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 1,2 тысячи человек, 12 из них умерли. Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм призвали россиян воздержаться от поездок туда, как и в Италию и Иран, где в последнее время зафиксирован резкий рост заражений.