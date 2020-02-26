18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:58

Протесты на Шиесе попали в издание феминистского календаря

фото ЗакС политика Протесты на Шиесе попали в издание феминистского календаря

Сообщество художников Kultrab выставило на продажу выполненный в авторском дизайне феминистский календарь на 2020 год под названием "Солидарность". Если верить странице сообщества в Instagram, его можно приобрести за 900 рублей и при некоторых условиях получить скидку. Интересно издание, в частности, тем, что каждый месяц посвящен тому или иному общественно-политическому событию или тренду в России.

Май авторы посвятили лагерю протестующих экоактивистов на станции Шиес Архангельской области, продолжающих свою "бессрочку" больше года.

"В каждом месяце отмечены праздники и даты, важные для феминистского, левого, веганского и квир-сообщества. Дни борьбы против насилия в сторону женщин, Международный день против расизма, фашизма и антисемитизма, День борьбы с ВИЧ — эти и другие даты есть в нашем календаре", - говорится в описании проекта.

Кроме того, в календарь попали послужившие поводом для печально знаменитого "московского дела" прошлогодние летние протесты в столице и дело сестер Хачатурян, которые убили годами издевавшегося над ними отца.

Отметим, что по состоянию на февраль работы по строительству свалки приостановлены. Подрядчик, компания "Технопарк" оспаривает решение суда, который постановил снести признанные самостроем капитальные строения у станции. Лагерь протестующих, расположенный впритык к замороженной стройке, продолжает функционировать.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:59 Украинцы будут ежегодно отмечать День сопротивления Крыма российской оккупации

18:57 Сосновская о реакции Путина на ее избиение на акции: Эта несправедливость не укладывается в моей голове

18:42 Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

18:28 СМИ: Арестованного экс-гендиректора "Метростроя" допрашивали по новому делу

18:00 Музыканты выступили против приговоров по делу "Сети"

17:58 Протесты на Шиесе попали в издание феминистского календаря

17:48 Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей с марта

17:27 Быков поделил политически активных граждан на оккупантов и партизан

16:59 Центробанк нашел поддельную монету номиналом в один рубль

16:59 "Теплосети" выделили 3 млрд бюджетных рублей на ремонт коммуникаций

16:28 Жители Юго-Запада недовольны избыточным количеством соли на дорогах

16:17 Признавшегося в подбросе наркотиков Голунова полицейского перевели под домашний арест

15:54 Песков назвал личным мнением Суркова его слова об обнулении президентских сроков из-за поправок в Конституцию

15:27 Суд признал законным призыв сотрудника ФБК Шаведдинова в армию

14:59 В районе Троицкого поля построят церковь

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru