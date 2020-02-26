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18:00

Музыканты выступили против приговоров по делу "Сети"

фото ЗакС политика Музыканты выступили против приговоров по делу "Сети"

Российские музыканты выступили с требованием пересмотреть приговор фигурантам дела «Сети» (признана террористической и запрещена в РФ) в Пензе и проверить информацию о пытках, заявление опубликовала «Афиша».

«Музыкантов в России часто обвиняли в аполитичности, в неготовности к прямому высказыванию. Так было раньше, так не должно быть сейчас», - подчеркнули музыканты. Они заметили, что за 18 лет – такой срок дали одному из фигурантов Дмитрию Пчелинцеву – можно «записать 18 альбомов, завоевать все награды, спеть сотни песен, написать тысячи текстов». А можно «ничего не сделать», потому что «сидишь в колонии, из‑за суда с неясными доказательствами вины после пыток», - говорится в заявлении.

«Приговор, к которому слишком много вопросов, нужно пересмотреть. А информация о пытках должна быть тщательнейшим образом расследована», - подчеркнули музыканты.

Заявление подписали участники групп «Дельфин», «Каста», IC3PEAK, Anacondaz, «Порнофильмы», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Макулатура», Homan и другие.

Фигурантов дела "Сети" в Пензе и Петербурге обвинили в участии в террористическом сообществе. Подсудимых в Пензе приговорили в общей сложности к 86 годам колонии. В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим "благодетельным" поведением.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого приговора: мультипликаторыкниготорговцы, петербургские муниципалы. Союз журналистов Петербурга и Ленобласти  и  депутаты ЗакСа. потребовали  от Генпрокуратуры опротестовать приговор. СПЧ обратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой перепроверить сведения о пытках.

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