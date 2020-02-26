СМИ: Арестованного экс-гендиректора "Метростроя" допрашивали по новому делу

Бывшего генерального директора "Метростроя" Николая Александрова, содержащегося в СИЗО по обвинению в растрате, допрашивали в здании управления ФСБ на Литейном проспекте в рамках нового уголовного дела против него, передает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. Помимо допроса правоохранители обыскали квартиру бывшего чиновника в Петроградском районе.

Утверждается, что дело возбудили в середине февраля по той же статье, что и первое. На этот раз Александрову вменяется хищение кабельной продукции на сумму 155 млн рублей путем заключения фиктивного договора.

Предыдущее дело, по которому Александров находится под стражей, было связано с хищением щебня, который был предназначен для строительства новых станций метро. Следствие оценивает сумму ущерба в 178 млн рублей.

Несмотря на то, что своих обязанностей арестованный Александров не выполнял с декабря, де-факто он лишился работы только 20 февраля. В должность гендиректора вместо него вступил бывший руководитель КРТИ Сергей Харлашкин.

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