Украинцы будут ежегодно отмечать День сопротивления Крыма российской оккупации

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о подписании указа, вводящего в список государственных праздников "День сопротивления оккупации автономной республики Крым", сообщает "Интерфакс". Отмечаться он будет ежегодно 26 февраля. Под оккупацией понимается аннексия полуострова, осуществленная при помощи российских войск в феврале-марте 2014 года и породившая международный скандал и санкции в отношении РФ.

"Это не только наша общая мечта, это залог безопасности на планете, это восстановление мира", - высказался Зеленсккий о гипотетическом возвращении утраченной территории.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков успел прокомментировать новейший указ и выразить несогласие с термином "оккупация".

Началом крымской операции в Украине принято считать 20 февраля 2014 года, когда на полуострове стали появляться знаменитые "зеленые человечки" без опознавательных знаков. Территориальная принадлежность полуострова решилась на "референдуме" 16 марта, к законности которого у международного сообщества было много вопросов.