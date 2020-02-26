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26 февраля, 19:34

Путин одобрил предложенную Прилепиным поправку в Конституцию о "поддержке русских за рубежом"

фото ЗакС политика Путин одобрил предложенную Прилепиным поправку в Конституцию о "поддержке русских за рубежом"

Писатель и лидер ультраправой партии "За правду" Захар Прилепин, входящий в рабочую группу из 75 человек, которая прорабатывает поправки в Конституцию, рассказал в своем Telegram-канале о встрече этой группы с президентом Владимиром Путиным 26 февраля. На ней общественному деятелю стало ясно, какие именно предложения обречены на реализацию, и среди них нашлись горячо им поддерживаемые. Так, президент одобрил внесение в Конституцию слов о русском языке как о языке "государствообразующего народа" - поправку, которую предложил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Если б я предложил, сразу бы про имперскую ксенофобию зашумели бы. А тут не придерёшься. Молодцы". - прокомментировал событие Прилепин.

Как активный в прошлом участник войны на юго-востоке Украины со стороны сепаратистов, он был лоббистом нововведения, связанного  "русским миром" - и не без успеха.

"Вячеслав Никонов все-таки, кажется, пробил ту поправку, что я дважды предлагал (сначала внёс на заседаниях Коллегии, потом на прошлой встрече с ВВП) - о поддержке русских и русскоязычных за пределами России. В выступлении Никонова дважды прозвучало словосочетание «русский мир» и был назван конкретный Донбасс. Президент сказал: да", - рассказал Прилепин.

На встрече было решено, что россияне будут голосовать за изменения в Конституцию 22 апреля. Этот день, приходящийся на среду, сделают выходным.

Напомним, что о необходимости поправок Путин объявил 15 января в послании Федеральному собранию. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении. Среди предлагаемых изменений есть экзотические - например, РПЦ, игнорируя светский статус российского государства, предлагает внести в текст основного закона понятие бога.

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