Макаров считает, что досрочное голосование избавит муниципалитеты от радужных флагов

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил о необходимости вернуть досрочное голосование на муниципальных выборах в Петербурге, чтобы не повторять ошибок кампании 2019 года. Своим мнением он поделился, выступая на съезде Совета муниципальных образований 26 февраля.

- То, в каких условиях проходили выборы, я могу это в присутствии глубокоуважаемого Александра Дмитриевича [Беглова] сказать, мы никогда больше так не должны делать и так проводить избирательную кампанию, - заявил со сцены Макаров. - Мы должны на полную катушку использовать те формы, методы, нормативно-правовые акты, которые нам предоставлены законом. И если нам положено досрочное голосование, чтоб мы привели своих избирателей, которые находятся на дачах и в отпусках, мы это должны реализовать в полной мере.

По мнению спикера Законодательного собрания, досрочное голосование поможет увеличить явку избирателей на участки и таким образом не допустить в муниципалитеты не подходящих, по мнению Макарова, кандидатов.

- Это означает, что не будут приходить люди, которые снимают флаги Санкт-Петербурга и флаги России и развешивают совсем другие, радужные флаги. Не будут приходить люди, которые начинают менять портреты, - заявил глава петербургского парламента.

Он также добавил, что власть должна быть не "вялой, дряблой, аморфной", а " жесткой, твердой и справедливой". Кроме того, Макаров предложил муниципальным депутатам заручиться доверием избирателей и использовать Год памяти и славы для поддержки ветеранов и людей старшего поколения.

Напомним, на прошедших в 2019 году муниципальных выборах досрочного голосования не было. По итогам единого дня голосования представители "Единой России" заняли лишь 959 из 1560 мест в советах. Удалось избраться многим представителям оппозиционных партий и независимым кандидатам. На первом же заседании совета МО №72, где 15 из 20 мест получили представители Партии роста, оппозиционеры сняли со стен портреты президента и губернатора. В "Литейном округе", где 11 мандатов получило "Яблоко", на одном из первых заседаний муниципал Сергей Трошин поставил на стол радужный флажок в знак поддержки подвергающихся травле представителей ЛГБТ-сообщества. Так же поступил и один из мундепов "Смольнинского", где представители "Яблока" получили семь мест.

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