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26 февраля, 19:58

В Петербурге начал работу музей жертв нацизма

фото ЗакС политика В Петербурге начал работу музей жертв нацизма

Созданный на базе Военно-медицинского музея музей памяти жертв нацизма открылся 26 февраля в Петербурге, сообщает ТАСС.

В нем, в частности, сосредоточены предметы, дошедшие до наших дней из мест заключения, в которых уничтожались люди в фашистской Германии в 1930-1940-е годы.

"Мы сделали упор на детали - подлинные свидетельства о Холокосте, изъятые из концлагерей. Эти предметы были представлены на Нюрнбергском процессе, а затем переданы в наш музей", - приводятся слова директора культурного учреждения, Анатолия Будко.

В помещении музеи представлены фотографии, страницы дневников заключенных концлагерей и медицинские инструменты, при помощи которых осуществлялись эксперименты над людьми. Особенно Будко выделяет записки переведенного в зондеркоманду бывшего узника, которому пришлось убивать других заключенных.

Постоянная экспозиция будет обогащаться. Ожидается, что в нее попадут свидетельства, связанные с периодом освобождения концлагерей от нацистов.

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