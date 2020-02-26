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26 февраля, 20:06

Депутат ЗакСа Ходунова намерена судиться из-за испорченного Дня Красной армии

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Ходунова намерена судиться из-за испорченного Дня Красной армии

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ольга Ходунова подала иск в Смольнинский районный суд на городское правительство и комитет по вопросам законности. Коммунистка рассказала ЗАКС.Ру, что поводом стал отказ городских властей согласовывать митинг, приуроченный к годовщине создания рабоче-крестьянской Красной армии. 

Петербургское отделение КПРФ планировало организовать акцию 23 февраля на площади Ленина, но в комитете по вопросам законности заявителям сообщили, что площадка занята. Коммунистам предложили провести митинг в другой день или переместиться в парк Екатерингоф. Позже, по словам Ходуновой, оказалось, что и вторая площадка занята под культурно-массовое мероприятие. 

-  Мы считаем, что данные действия абсолютно незаконны. Вообще-то у нас по закону о митингах уведомительный характер [организации массовых мероприятий], - заявила коммунистка.

Она рассказала, что 23 февраля посетила праздник культурно-досугового центра “Созвездие” администрации Калининского района на площади Ленина, из-за которого КПРФ отказали в проведении акции. Ходунова попросила организаторов мероприятия дать ей слово, чтобы выступить перед людьми, но организаторы отказались. 

- Никакого тематического мероприятия там не было. Это было представление культурно-досугового центра. Они предложили людям макарену станцевать и еще какой-то нероссийский танец. Я спросила, может быть вы поставите другое музыкальное оформление, которое бы соответствовало духу праздничной даты? Они сказали, нет, у нас своя программа и мы будем макарену танцевать. 

Исковое заявление было подано 25 февраля. На следующий день в карточке дела на сайте суда появилась отметка, что заявление было оставлено без движения. Ходунова сообщила ЗАКС.Ру, что ее об этом не уведомили.   


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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