Дело «Сети»: допросы и списки

Претензии адвоката к несоответствию протоколов аудиозаписям заседаний, отвод судьям, допрос новых свидетелей и более сотни собравшихся у здания 224 гарнизонного военного суда. Рассказываем, как в Петербурге прошел второй день возобновившегося процесса по делу «Сети»*.

Очередь в лесах

В четверг, 26 февраля, в Петербурге состоялось первое с июня полноценное заседание по делу анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых обвиняют в участии в «террористическом сообществе «Сеть». Слушание было назначено на 11-00 утра, но первые желающие на нем присутствовать подтянулись ко входу в 224 гарнизонный военный суд за два часа до намеченного времени. Они планировали занять очередь, чтобы попасть внутрь. Удалось это не всем.

Приставы и полицейские никого не пускали. Фасад здания суда сейчас стоит в строительных лесах, поэтому перегородить подход к входной двери небольшим столиком не составило труда. Сотрудник МВД объявил, что внутрь пройдут только люди, попавшие в некий список. Днем раньше участники процесса обсудили вопрос доступа всех желающих, рассказал ЗАКС.Ру адвокат Филинкова Виталий Черкасов. По его словам, было решено, что в первую очередь пройдут родственники подсудимых, затем представители СМИ – причем тех, которые Филинков и Бояршинов выберут сами. Черкасов уточнил, что эта идея принадлежала председательствующему тройки 2-го Западного окружного военного суда Роману Муранову. Подсудимым показали список журналистов, подавших заявления на аккредитацию. Филинков и Бояршинов выбрали несколько изданий, категорично высказавшись только против корреспондентов НТВ.

В итоге после родственников в здание суда попали журналисты «Медиазоны», «Дождя», 7x7, Sota Vision и пары иностранных изданий. Все эти СМИ заранее подают аккредитацию, так как судебные заседания посещают с фото- или видеокамерами. Пишущим корреспондентам нет необходимости уведомлять о намерении присутствовать на открытых заседаниях, поэтому журналисты без камер в заветный список не попали.

Но места в зале еще оставались, и после продолжительных споров туда удалось пробиться паре друзей подсудимых и еще нескольким сотрудникам СМИ. Остальные остались стоять среди строительных лесов, дожидаясь окончания слушания. Они составили коллективную жалобу на имя председателей 224 гарнизонного военного суда, где фактически проходят заседания, и 2-го Западного окружного военного суда, который рассматривает дело. Когда заседание началось на улице оставалось более сотни человек. Некоторые из них смотрели с ноутбука трансляцию заседания, которую вел YouTube-канал Sota Vision.

Новые свидетели

Сразу после возобновления процесса адвокат Черкасов попросил удовлетворить его ходатайство о рассмотрении замечаний на протокол судебных заседаний, состоявшихся с 8 по 11 апреля. Ходатайство приобщили, но сразу же рассматривать не стали, и Черкасов заявил отвод судьям. Адвокат рассказал ЗАКС.Ру, что еще в марте объявил суду о намерении вести аудиозаписи заседаний, чтобы апеллировать к ним в случае несоответствий в протоколах. Сравнив документы с аудиозаписями, он нашел 58 таких нестыковок в показаниях участников процесса.

- Я стал проверять, сравнивать с аудиозаписью, и удивился тем несоответствиям, которые там есть. Например, Бояршинов говорит одно, простыми словами, на бытовом уровне, а вместо этих слов я вижу [в протоколе] фрагмент из обвинительного заключения… В результате суд этот фрагмент вставляет и не меняет даже лица. Бояршинов же говорил от первого лица, а там он в некоторых местах в третьем лице указан. Это существенное нарушение. Мы указываем суду на серьезное противоречие, признаки фальсификации документов, которые находятся в материалах дела… Мы сталкиваемся с тем, что суд существенно искажает ход судебного разбирательства. Промолчать в этой ситуации – значит согласиться с тем, что и дальше суд будет таким образом нарушать наши права, - прокомментировал Черкасов.

Судя по текстовой трансляции «Медиазоны», судьи находились в совещательной комнате около часа. Отвод самим себе они удовлетворять не стали.

По ходатайству защиты Бояршинова, был допрошен его отец Николай. Он дал личностные характеристики сыну, рассказал про обыск, который был в их квартире после задержания Юлия, и жалобы своего сына на действия сотрудников правоохранительных органов.

«Я помню, что под глазом у него был синяк, он был довольно серый, выглядел нехорошо. Потом я еще узнал, что его еще не кормили и не давали пить, в общем-то жестко», - цитирует «Медиазона» воспоминания Бояршинова-старшего о встрече с сыном во время обыска.

Он сообщил суду, что в тот же день сын успел сказать ему, что его били.

В ходе заседания был допрошен еще один свидетель: Егор Бурыгин, знакомый Филинкова еще по временам, когда тот жил в Омске. Бурыгин, в частности, заявил суду, что Филинков иногда представлялся именем Гена еще в 2015 году. В материалах дела этот псевдоним указан, как вероятный позывной анархиста в рамках его участия в «Сети».

Также на состоявшемся заседании судья Муранов огласил результаты фоноскопической экспертизы имеющихся в материалах дела записей разговоров Филинкова и Бояршинова. Эксперты пришли к выводу, что признаков монтажа этих записей нет. Они указали, что образцы голосов пригодны для идентификации за исключением одного фрагмента. Адвокат Черкасов сообщил ЗАКС.Ру, что пока изучает результаты экспертиз, и от комментариев по этому вопросу воздержался.

Следующее заседание состоится в 11-00 утра 27 февраля в том же 224 гарнизонном военном суде. По словам Черкасова, стороны будут обсуждать данные экспертизы.

*«Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России

текст: Сергей Еремеев / фото: Иван Петров

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.