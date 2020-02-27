18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:55

Журналиста "Новой газеты" вызвали в СК из-за публикаций РИА ФАН

фото ЗакС политика Журналиста "Новой газеты" вызвали в СК из-за публикаций РИА ФАН

Расследователя "Новой газеты" Дениса Короткова вызвали на опрос в Следственный комитет из-за публикаций РИА "Федеральное агентство новостей", считающегося подконтрольным предпринимателю Евгению Пригожину. Интернет-СМИ считает, что журналист якобы имеет связи с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство".

Специально для опроса Короткова из Москвы в Петербург приехал старший следователь по особо важным делам СК Андрей Кошелев, пишет "Новая". После встречи журналист рассказал, что во время аудиенции следователь отказался сообщить номер материала, по которому он получает объяснения, и не предоставил копию расшифровки собственных показаний. Кроме того, в присутствии понятых был составлен документ неясного содержания - бумагу Короткову показывать также не стали.

В заметках РИА ФАН говорится, что журналист "Новой", ранее служивший в полиции, якобы сотрудничал с ИГ, брал взятки, предоставлял услуги бандитам, торговал оружием во время визита в Чечню и, более того, может быть причастен к убийству сослуживца.

Коротков именует все претензии издания "идиотизмом". Вместе с "Новой" он подал иск о защите чести и деловой репутации, а также обратился в органы с заявлением о клевете.

Журналист незаслуженно приобрел репутацию человека, который предал огласке личные данные бойцов российских частных военных компании, действующих в зоне сирийского конфликта. 17 октября 2018 года к редакции "Новой газеты", опубликовавшей ряд статей Короткова, подбросили похоронный венок и записку с угрозами в адрес автора. На следующий день неизвестные совершили диверсию, подкинув баранью голову в корзине с цветами.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11:59 Псковские депутаты изменили структуру городской думы

11:49 В Хабаровске на ЛГБТ-активиста завели дело о распространении порнографии

11:45 Политолог Рогов: Принятие поправок в Конституцию откроет новый спектр ее интерпретаций

11:30 ГИК увеличил число членов ТИК до 13 человек в новых комиссиях и отказался делать это для существующих

11:27 Суд приостановил застройку сквера на набережной в Сестрорецке

11:21 СК возбудил дело об убийстве пропавшей подруги пензенских фигурантов дела "Сети"

10:53 Счетная палата не нашла водопровода в трети российских больниц

10:30 Муниципал: ГИК возложил полномочия двух ИКМО на ТИК №26

10:26 Путин ответил на вопрос о своих двойниках

9:55 Журналиста "Новой газеты" вызвали в СК из-за публикаций РИА ФАН

9:26 "Троллинг высшего разряда": В КПРФ недовольны датой голосования по поправкам в Конституцию

26 февраля, 22:09 Дело «Сети»: допросы и списки

26 февраля, 21:31 Смольный желает поздравить Росгвардию выступлениями Валерии и Зары

26 февраля, 20:58 Яшин: Нужно уничтожить PR-конструкцию, в которой Путин - президент "от народа"

26 февраля, 20:23 Солист Billy's Band указал на "абсурдность" "Сада на Неве"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru