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10:26

Путин ответил на вопрос о своих двойниках

фото ЗакС политика Путин ответил на вопрос о своих двойниках

Российский глава Владимир Путин в эксклюзивном интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко поведал о том, что идея привлекать к работе двойника у него и его окружения возникала, однако официального продолжения так и не получила.

Беседуя с президентом, Ванденко решил изучить в поисковике наиболее популярные запросы на фамилию Путин. В числе прочих, оказались, и такие: "Путин Instagram", "Путин в молодости", "Путин семья и друзья", "Путин двойник доказательства". Последнее особенно заинтересовало журналиста, в связи с чем он и задал соответствующий вопрос главе государства: "А двойник есть?". Путин ответил отрицательно, заявив, что он единственный и "настоящий".

При этом он признался, что идея такая возникала.

"Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом", - пояснил президент, уточнив, что речь идет о "нулевых" годах.

 

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