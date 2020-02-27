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27 февраля, 11:21

СК возбудил дело об убийстве пропавшей подруги пензенских фигурантов дела "Сети"

фото ЗакС политика СК возбудил дело об убийстве пропавшей подруги пензенских фигурантов дела "Сети"

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное делопроизводство об убийстве (ст. 105 УК РФ) исчезнувшей приятельницы пензенских фигурантов дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Екатерины Левченко, известила "Медиазону" её мать Татьяна.

Накануне её с мужем вызывали на беседу в СК: ранее родственники девушки обратились с заявлением в прокуратуру.

"Писала заявление, потом к нему объяснение, брали эпителий для анализа, оформляли протокол изъятия вещей, протокол взятия эпителия, а потом еще допрос оформляли. Я передала сотрудникам СК Катину записку, мой старый телефон, где была переписка, Катин планшет", - рассказала Татьяна Левченко, добавив, что по делу она проходит в статусе потерпевшей.

Екатерина Левченко и её молодой человек Артём Дорофеев пропали в конце марта 2017 года. Спустя 8 месяцев тело юноши обнаружили в лесу под Рязанью; девушку так и не нашли.

Недавно "Медуза" выпустила расследование, в котором говорится о возможной причастности к убийству Дорофеева и пропаже Левченко осужденных по делу "Сети" пензенцев Максима Иванкина и Дмитрия Пчелинцева.

10 февраля семерых пензенских фигурантов суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14,  Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

На данный момент в петербургском суде рассматривается дело других фигурантов разбирательства - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

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