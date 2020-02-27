Суд приостановил застройку сквера на набережной в Сестрорецке

Гражданские активисты из Сестрорецка сообщили о своей промежуточной победе в судебной борьбе с застройкой сквера на набережной Строителей. Разрешение на строительство здесь Дома культуры временно приостановлено - до вынесения окончательного судебного решения.

В пользу градозащитников сыграло то обстоятельство, что в зону застройки частично попала так называемая зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ). Кроме того, здесь пролегают газовые трубы с высоким давлением. Таким образом, суд признал, что граждане не только ущемляются в своих правах на благоприятную среду, но еще и подвергаются опасности.

С тем, чтобы добиться переноса строительства Дома культуры в другое место, местные активисты подали в общей сложности более 20 исков. Участок, который они защищают, не включен в список ЗНОП.

Фотографии: "Петербургский гражданин"

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