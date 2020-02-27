ГИК увеличил число членов ТИК до 13 человек в новых комиссиях и отказался делать это для существующих

Санкт-Петербургская избирательная комиссия окончательно утвердила перечень территориальных избирательных комиссий города на заседании 27 февраля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Согласно решению, к уже существующим 30 комиссиям добавят новые 34 избиркома.

Горизбирком решил, что количество членов новых ТИКов должно составить 13 человек. По мнению члена ГИК Дмитрия Краснянского, это поможет избежать ситуаций, когда голоса членов комиссии делятся поровну и избирком не может принять решение. Член Горизбиркома от Партии роста Алексей Березин предложил и в уже существующих 28 территориальных избиркомах увеличить число членов с 10 до 13.

- Если останется прежнее число в 28 комиссиях, при этом мы сегодня рассматриваем проект решения в отношении всех ТИКов, а не только новых, тем самым Санкт-Петербургская комиссия фактически зафиксирует дискриминацию одной из парламентских партий. Поскольку, на сегодняшний день, в Законодательном собрании представлено шесть политических партий, а при численности в 10 членов конкретно Партия роста не имеет возможности представить свою обязательную кандидатуру. В то время, как пять других парламентских партий в этих комиссиях уже находятся, - заявил Березин.

Он добавил, что Партия роста представлена только в двух существующих комиссиях, где ГИК летом увеличил число членов с 10 до 14 человек. Это было вынужденное исключение из правил, отметил член Горизбиркома Олег Зацепа. По его мнению, лучше оставить все как есть и увеличить число членов территориальных избиркомах при формировании новых составов. Действующие составы ТИКов исполняют свои полномочия до 5 мая 2021 года.

Зацепа уточнил, что никто не препятствует Партии роста выдвигать своих кандидатов в комиссии. Его мнение поддержал председатель Горизбиркома Виктор Миненко.

- Я полагаю, что комиссии остаются в том виде, в котором они существуют, до истечения срока своих полномочий. Никто не препятствует и не дискриминирует в этом ни одну партию, которая зарегистрирована и работает сейчас на территории нашего города. Ни одну, я подчеркиваю, - заявил глава ГИК.

За предложение Березина проголосовал только он, воздержались от голосования представители КПРФ и «Единой России» в ГИКе. В итоге поправка не была принята: только в новых комиссиях число членов составит 13 человек, в существующих все останется в прежнем виде.

София Саттарова

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