Псковские депутаты изменили структуру городской думы

Большинством голосов депутаты Псковской городской думы приняли инициативу о реструктурировании парламента, передает "Псковская лента новостей".

Законотворцы решили упразднить три подразделения: комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму, комитет по социальным вопросам и молодежной политике, комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю. Роспуск последнего глава города Елена Полонская объяснила тем, что фактически с 2013 года на уровне думы не осуществляется бюджетный контроль: этим занята исполнительная власть Пскова.

Ликвидированные комитеты заменили комитетом по стратегическому планированию и бюджетной политике и комитетом по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.

Псковская городская дума состоит из 25 депутатов и избирается на срок до пяти лет.