В петербургское дело «Сети»* вступил новый защитник

В четверг, 27 февраля, продолжилось рассмотрение дела анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии в «террористическом сообществе «Сеть» (часть 2 статьи 205.4 УК РФ). Трансляцию заседания 2-го гарнизонного военного суда ведет YouTube-канал SotaVision.

Филинков ходатайствовал о допуске к делу второго защитника. Наряду с адвокатом Виталием Черкасовым его интересы теперь будет представлять сотрудница фонда «Последний адрес» Евгения Кулакова.

Кулакова сообщила суду, что хоть и не является дипломированным юристом, имеет опыт работы общественным защитником по административным делам, а с Филинковым ее связывают дружеские отношения.

Стороны не стали возражать против включения в процесс нового защитника. Адвокат Бояршинова Алексей Царев отметил, что это должно пойти на пользу и ускорить процесс.

Также в ходе заседания председательствующий Роман Муранов зачитал результаты психолого-лингвистической экспертизы имеющихся в материале дела файлов, которые обвинение считает документами, связанными с деятельностью «Сети».

Филинков и Черкасов заявили, что 18 из 20 озвученных документов не имеют отношения к обвинению в адрес петербургских фигурантов, а относятся к рассмотренному отдельно пензенскому делу. Среди них – файл «структура «Сети», в котором эксперты нашли призывы к насильственным и разрушительным действиям к представителям власти.

Черкасов заявил, что согласен с выводом по документу «Свод», который обвинение считает программным. Адвокат обратил внимание, что, согласно выводам экспертов, в документе периодически повторяются одни и те же фрагменты, нарушена нумерация разделов, присутствуют фрагменты, не имеющие смысловой связи. Определить содержательную характеристику файла экспертам не удалось. По документу «Съезд» Черкасов пообещал высказаться после согласования позиции с подзащитным. Филинков заявил суду, что ему оба документа знакомы только в рамках уголовного дела. Бояршинов отметил, что ему знаком файл «Съезд» и еще один документ, название которого он не помнит.

Напомним, рассмотрение петербургского дела «Сети» возобновилось 26 февраля. За день до этого участники процесса обсудили технические моменты, в частности, возможность переноса рассмотрения заседания в другое здание, так как 224 гарнизонный военный суд, в здании которого слушается дело, не может вместить всех желающих. 25 февраля к его зданию пришли порядка 200 человек, 26 февраля – более 100.

«Сеть»* признана террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Текст - Сергей Еремеев, фото - Георгий Марков