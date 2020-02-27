18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:29

Максим Шевченко возмутился конституционной поправкой о детях как о "достоянии России"

фото ЗакС политика Максим Шевченко возмутился конституционной поправкой о детях как о "достоянии России"

Публицист и политик Максим Шевченко на своем YouTube-канале проанализировал поправки в Конституцию, одобренные президентом Владимиром Путиным на встрече со специальной рабочей группой накануне, 26 февраля. Наиболее бурную его реакцию вызвала поправка, в которой говорится о детях как о "важнейшем достоянии России" и "необходимости бережного отношения к ребенку". Для Шевченко эти формулировки - "демагогические", но хуже всего, считает он, то, что они никак не отражают реального положения дел, которое, напротив, его ужасает. Общественного деятеля совершенно не устраивает ни то, как "оптимизируются" провинциальные школы, ни то, что бесплатные школьные завтраки преподносятся как великая награда, ни отношение государства к детям с тяжелыми заболеваниями.

Мыслимо ли это было в советское время, чтобы на лечение больного ребенка собирали деньги? А если не соберутся эти деньги, ребенок что, помереть должен при вашем "бережном отношении"?! Позор просто. Государство должно финансировать лечение и содержание детей. В Конституции должно быть записано - дети до обретения трудоспособности имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, образование и кормление. Пусть ваши друзья, господин Путин, раскошеливаются - не из бюджета брать.

По его убеждению, бережное отношение к детям демонстрировало только советское государство.

Поправки в Конституцию, которых разработали около 900, пройдя отбор, будут предложены россиянам на голосовании 22 апреля. Этот день объявлен выходным.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:57 Памфилова выступила против порога явки на голосовании за поправки в Конституцию

11:45 Политолог Рогов: Принятие поправок в Конституцию откроет новый спектр ее интерпретаций

9:26 "Троллинг высшего разряда": В КПРФ недовольны датой голосования по поправкам в Конституцию

26 февраля, 18:42 Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

26 февраля, 15:54 Песков назвал личным мнением Суркова его слова об обнулении президентских сроков из-за поправок в Конституцию

26 февраля, 11:09 Сурков заявил о необходимости обнулить президентские сроки из-за поправок в Конституцию

25 февраля, 18:01 В Совфеде назвали условие, при котором не станут изменять Конституцию

25 февраля, 12:35 ВЦИОМ: Россияне не знают о предстоящем голосовании по изменению Конституции

24 февраля, 13:30 Парфёнов о поправках в Конституцию: Это какая-то манипуляция

23 февраля, 14:50 Рабочая группа по поправкам в Конституцию определилась с форматом для голосования


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:44 Чиновники Ленобласти провели зарядку под музыку в здании правительства

17:40 У Смольного пикетировали дольщики ЖК "Новая Каменка"

17:19 Радзиховский: ЕР может существовать только в компании нынешних системных партий

17:06 Мать осужденного фигуранта дела "Сети" намерена выяснить, кто заразил её сына туберкулезом

16:43 Перед решающим судом по Муринскому парку его защитники напомнили о себе у стен Смольного

16:37 Навальный рассказал, как могут быть связаны между собой зять Мишустина и Магнитский

16:11 Милонов предлагает отрывать головы торговцам снюсами

15:55 Наличие "снежного картеля" в Петербурге признали федеральные антимонопольщики

15:38 Митянина сложила с себя полномочия вице-губернатора

15:16 Сбербанк заблокировал карту Милова, на которую поступали донаты

14:56 Нижегородские полицейские задержали пикетчика с плакатом про Немцова, Путина и Кадырова

14:40 Осужденный фигурант дела "Сети" Пчелинцев отрицает причастность к двойному убийству

14:21 Муниципал: Горизбирком направил в ЦИК информацию о проверке нарушений на мунвыборах

14:20 Муниципал: Петербургский муниципалитет отказался закупать билеты на шоу с животными

14:13 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Анастасии Шевченко

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru