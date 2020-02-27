Адвокат: ФСБ имела возможность задержать заказчика убийства Немцова в Новом Уренгое

Сотрудники Федеральной службы безопасности могли задержать предполагаемого заказчика убийства Бориса Немцова Руслана Мухудинова, когда тот был в Новом Уренгое, известил ТАСС адвокат дочери политика Вадим Прохоров.

"По имеющимся у меня сведениям, Мухудинов мог по поддельным документам приезжать в Новый Уренгой, но ФСБ не нашла в себе силы задержать его", - считает защитник.

По его словам, срок следствия по делу в очередной раз пролонгирован до мая 2020 года, однако о том, имеются ли какие-либо подвижки в следствии, Прохорову ничего не известно.

Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По обвинению в убийстве политика в июле 2017 года к 20 годам колонии строгого режима приговорили Заура Дадаева. Остальные участники уголовного дела получили сроки от 11 до 19 лет. Родственники убитого уверены, что организатор преступления до сих пор находится на свободе. По версии СК, им может быть водитель заместителя командира батальона "Север" Руслан Мухудинов. Мужчина находится в федеральном розыске.