Экс-полковник Захарченко стал обвиняемым по еще одному коррупционному делу

Отбывающий 12,5-летний срок за получение крупных взяток экс-полковник МВД Александр Захарченко стал главным фигурантом аналогичного уголовного дела, пишет "Интерфакс".

Ему инкриминируется то, что с 2007 по 2016 годы он получил от группы бизнесменов в качестве взяток сумму более 1,4 млрд рублей.

Захарченко отказался признавать вину по новому делу, однако выразил готовность дать показания. Для ознакомления с томами дела в ближайшее время его перевезут из мордовского лагеря в Москву.

Захарченко известен, что при задержании в его квартире нашли наличными 124 млн долларов, около 1,5 млн евро и более 340 млн рублей.. 1 декабря 2017 года все эти деньги пополнили федеральную казну.

В январе стало известно, что на почве возникшего конфликта в колонии бывший полицейский подрался с одним из заключенных.