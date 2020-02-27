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13:43

Прокуратура опротестовала УДО экс-главы ФСИН Реймера

фото ЗакС политика Прокуратура опротестовала УДО экс-главы ФСИН Реймера

Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление центрального райсуда, решившего удовлетворить прошение экс-главы ФСИН Александра Реймера об условно-досрочном освобождении, извещает Генпрокуратура.

На заседании, где решалась дальнейшая судьба управленца, надзорное ведомство аналогично выступало против санкционирования просьбы об УДО. Гособвинитель настаивал, что ущерб, который Реймер нанес своими действиями, до сих пор не возмещен. 

До следующего заседания бывший начальник ФСИН будет находиться в колонии.

Решение об УДО для Реймера было вынесено 20 февраля.

Летом 2017 года Реймера лишили званий и наград и назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Суд установил, что вместе с другими фигурантами дела – бывшего зама Реймера Николая Криволапова и директора ФГУП "ЦИТОС" Виктора Определенова – он похитил порядка 2,7 млрд рублей. Криволапов получил 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима, Определенов - 6 лет колонии общего режима.

Хищения из бюджета на закупках электронных браслетов для ведомства совершались в период с 2010 по 2012 годы.

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