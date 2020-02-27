18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:57

Памфилова выступила против порога явки на голосовании за поправки в Конституцию

фото ЗакС политика Памфилова выступила против порога явки на голосовании за поправки в Конституцию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в преддверии всероссийского голосования за поправки в текст Конституции, дату которого определили накануне, 26 февраля, обозначила свою позицию относительно грядущей процедуры. На вопрос депутатов Госдумы о целесообразности установления минимального порога явки чиновница ответила отрицательно.

"Я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие. Обязаловка, зная наши реалии, всегда даёт противоположный эффект", - цитирует ее мнение РИА "Новости".

Над поправками трудится рабочая группа из 75 общественных деятелей, среди которых подавляющее меньшинство имеет отношение к юриспруденции. Предполагается, что предложенный ими новый вариант основного закона Госдума примет в оставшихся втором и третьем чтениях, после чего 22 апреля россияне должны будут проголосовать за или против поправок. Среду 22 апреля по такому случаю сделали выходным днем.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:29 Максим Шевченко возмутился конституционной поправкой о детях как о "достоянии России"

11:45 Политолог Рогов: Принятие поправок в Конституцию откроет новый спектр ее интерпретаций

9:26 "Троллинг высшего разряда": В КПРФ недовольны датой голосования по поправкам в Конституцию

26 февраля, 18:42 Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

26 февраля, 15:54 Песков назвал личным мнением Суркова его слова об обнулении президентских сроков из-за поправок в Конституцию

26 февраля, 11:09 Сурков заявил о необходимости обнулить президентские сроки из-за поправок в Конституцию

25 февраля, 18:01 В Совфеде назвали условие, при котором не станут изменять Конституцию

25 февраля, 12:35 ВЦИОМ: Россияне не знают о предстоящем голосовании по изменению Конституции

24 февраля, 13:30 Парфёнов о поправках в Конституцию: Это какая-то манипуляция

23 февраля, 14:50 Рабочая группа по поправкам в Конституцию определилась с форматом для голосования


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:44 Чиновники Ленобласти провели зарядку под музыку в здании правительства

17:40 У Смольного пикетировали дольщики ЖК "Новая Каменка"

17:19 Радзиховский: ЕР может существовать только в компании нынешних системных партий

17:06 Мать осужденного фигуранта дела "Сети" намерена выяснить, кто заразил её сына туберкулезом

16:43 Перед решающим судом по Муринскому парку его защитники напомнили о себе у стен Смольного

16:37 Навальный рассказал, как могут быть связаны между собой зять Мишустина и Магнитский

16:11 Милонов предлагает отрывать головы торговцам снюсами

15:55 Наличие "снежного картеля" в Петербурге признали федеральные антимонопольщики

15:38 Митянина сложила с себя полномочия вице-губернатора

15:16 Сбербанк заблокировал карту Милова, на которую поступали донаты

14:56 Нижегородские полицейские задержали пикетчика с плакатом про Немцова, Путина и Кадырова

14:40 Осужденный фигурант дела "Сети" Пчелинцев отрицает причастность к двойному убийству

14:21 Муниципал: Горизбирком направил в ЦИК информацию о проверке нарушений на мунвыборах

14:20 Муниципал: Петербургский муниципалитет отказался закупать билеты на шоу с животными

14:13 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Анастасии Шевченко

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru