Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Анастасии Шевченко

Сторона гособвинения утвердила обвинительное заключение по делу о "нежелательной организации", возбужденному в отношении экс-координатора ростовской "Открытой России" Анастасии Шевченко, поделился с "МБХ медиа" адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.

Дело, по словам защитника, насчитывает 29 томов. 14 февраля адвокаты завершили знакомиться с материалами разбирательства.

Защита также просила приобщить к делу характеристики Шевченко, медицинские и иные документы

Ранее общественнице пролонгировали срок заключения до марта текущего года.

Недавно выяснилось, что дома в спальне Шевченко была установлена скрытая камера, следившая за действиями женщины. Семья активистки предположила, что на подобное могли пойти лишь сотрудники регионального центра "Э".

Анастасия Шевченко обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК) из-за её деятельности в ныне упраздненном движении "Открытая Россия". Поводом для возбуждения дела стало участие активистки в публичных дебатах ОР в Таганроге. Кроме того, следователям не понравились несколько публикаций Шевченко в Facebook.