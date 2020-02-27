Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

14:20

Петербургский муниципалитет отказался закупать билеты на шоу с животными

фото ЗакС политика Петербургский муниципалитет отказался закупать билеты на шоу с животными

Муниципальный совет Владимирского округа Петербурга принял решение не закупать билеты на цирковые и другие представления с участием животных, сообщила ЗАКС.Ру местный депутат Ксения Лаврова (избралась от «Справедливой России» при поддержке «Объединенных демократов»).

Она уточнила, что инициатором решения была представительница «Яблока» Ирина Гайсина. Идею поддержало большинство депутатов. Против высказались несколько самовыдвиженцев, в предыдущие созывы избиравшихся от «Единой России».

- Мы подумали, что это не очень правильно, поощрять издевательства над животными за наш счет и вынесли решение запретить муниципалитету тратить деньги на билеты в зоопарк, цирк и вообще любые шоу, в которых используются животные, - рассказала Лаврова.

Закупать билеты для жителей на другие развлекательные мероприятие муниципалитет продолжит.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:44 Чиновники Ленобласти провели зарядку под музыку в здании правительства

17:40 У Смольного пикетировали дольщики ЖК "Новая Каменка"

17:19 Радзиховский: ЕР может существовать только в компании нынешних системных партий

17:06 Мать осужденного фигуранта дела "Сети" намерена выяснить, кто заразил её сына туберкулезом

16:43 Перед решающим судом по Муринскому парку его защитники напомнили о себе у стен Смольного

16:37 Навальный рассказал, как могут быть связаны между собой зять Мишустина и Магнитский

16:11 Милонов предлагает отрывать головы торговцам снюсами

15:55 Наличие "снежного картеля" в Петербурге признали федеральные антимонопольщики

15:38 Митянина сложила с себя полномочия вице-губернатора

15:16 Сбербанк заблокировал карту Милова, на которую поступали донаты

14:56 Нижегородские полицейские задержали пикетчика с плакатом про Немцова, Путина и Кадырова

14:40 Осужденный фигурант дела "Сети" Пчелинцев отрицает причастность к двойному убийству

14:21 Муниципал: Горизбирком направил в ЦИК информацию о проверке нарушений на мунвыборах

14:20 Муниципал: Петербургский муниципалитет отказался закупать билеты на шоу с животными

14:13 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Анастасии Шевченко

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru