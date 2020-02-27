Петербургский муниципалитет отказался закупать билеты на шоу с животными

Муниципальный совет Владимирского округа Петербурга принял решение не закупать билеты на цирковые и другие представления с участием животных, сообщила ЗАКС.Ру местный депутат Ксения Лаврова (избралась от «Справедливой России» при поддержке «Объединенных демократов»).

Она уточнила, что инициатором решения была представительница «Яблока» Ирина Гайсина. Идею поддержало большинство депутатов. Против высказались несколько самовыдвиженцев, в предыдущие созывы избиравшихся от «Единой России».

- Мы подумали, что это не очень правильно, поощрять издевательства над животными за наш счет и вынесли решение запретить муниципалитету тратить деньги на билеты в зоопарк, цирк и вообще любые шоу, в которых используются животные, - рассказала Лаврова.

Закупать билеты для жителей на другие развлекательные мероприятие муниципалитет продолжит.

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