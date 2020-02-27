Осужденный фигурант дела "Сети" Пчелинцев отрицает причастность к двойному убийству

Фигурант дела "Сети"* Дмитрий Пчелинцев, которого суд назвал организатором террористической ячейки, отрицает свою причастность к убийству пензенца Артема Дорофеева и исчезновению его подруги Екатерины Левченко, извещает он сам в письме, которое есть в распоряжении "МБХ медиа". Недоумение у участника разбирательства вызывает и то обстоятельство, что, как утверждалось в расследовании "Медузы", он мог зарабатывать на жизнь торговлей запрещенными веществами.

"У меня не было абсолютно никаких отношений с Екатериной Левченко и Артемом Дорофеевым. Я даже не уверен, что понимаю, о ком именно речь, поскольку не видел их фотографий. Никакой информации об их исчезновении у меня нет, кроме той, которая распространялась в качестве слухов", - сообщает в письме Пчелинцев.

Косвенное обвинение в распространении и употреблении наркотиков молодой человек также опровергает: по его словам, принимай он что-нибудь запрещенное, это бы сразу показали анализы, которые он периодически сдавал для подтверждения разрешения на владение спортивным оружием.

"Это было придумано в кабинетах ФСБ, как и все остальные „переписки“. Но это „коллективное решение“ [об „устранении гражданских“ - убийстве Дорофеева и Левченко], которое я якобы передал, просто какая-то жесть. Я очень сочувствую близким погибшего парня, но ничего сделать для расследования его смерти я не могу, кроме как надеяться, что оно будет проведено с максимальной эффективностью", - заключил Пчелинцев.

Сегодня стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Екатерины Левченко. Девушка до сих пор не найдена.

Недавно "Медуза" выпустила расследование, в котором говорится о возможной причастности к убийству Дорофеева и пропаже Левченко осужденных по делу "Сети" пензенцев Максима Иванкина и Дмитрия Пчелинцева.

10 февраля семерых пензенских фигурантов суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ