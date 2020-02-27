Сбербанк заблокировал карту Милова, на которую поступали донаты

Экономист и политик Владимир Милов обнаружил, что Сбербанк заблокировал его карточку, на которую ему присылали добровольные пожертвования граждане, помогавшие таким образом оплатить множественные штрафы оппозиции. В Facebook он сообщил, что банк ссылается на норму 115 Федерального закона (о противодействии легализации незаконных доходов и борьбе с финансированием терроризма).

"Это абсолютно противозаконно, конечно. Россия использует противоотмывочные законы для подавления политической оппозиции", - прокомментировал член команды Алексея Навального неприятное для себя событие.

С его слов, представители банка просят предоставить всю информацию о денежных операциях, совершенных с 1 декабря прошлого года. Милова это совершенно не смущает: пользуясь услугами Сбербанка, он "никогда ничего не нарушал" с 1980-х годов.

Отметим, что финансовый пресс со стороны государства усилился на оппозиционеров минувшим летом, когда многие бюджетные и частные организации после несанкционированных митингов посчитали себя пострадавшими. С крупными исками к организаторам обращались ГБУ "Автодор", ГУП "Мосгортранс", Росгвардия, ресторан "Армения" и даже сеть лапшичных. Осенью появилось "дело ФБК", по которому организация Навального, которую признали иностранным агентом, проходит как отмыватель денег.