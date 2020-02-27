Наличие "снежного картеля" в Петербурге признали федеральные антимонопольщики Многолетнее существование "снежного картеля", которым занимались петербургские антимонопольщики, подтвердили их коллеги из федерального управления ведомства. Такое решение вынесла апелляционная инстанция ФАС. Речь идет о сговоре шести организаций (ГУДП "Центр", ОАО "Коломяжское", ГУДП "Путь", ОАО "Автодор СПб", ГУДСП "Курортное", АО "Автопарк №7 Спецтранс"), специализирующихся на обслуживании дорог, и комитета по благоустройству. В 2016-2019 годах они, с точки зрения ведомства, заключали контракты недобросовестным путем. Общая сумма подписанных контрактов участниками картеля за это время превышает сумму 24 млрд рублей. Решение УФАС относительно "снежного картеля" оспаривается ответчиками в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен