Навальный рассказал, как могут быть связаны между собой зять Мишустина и Магнитский

Зять нынешнего российского премьера Михаила Мишустина, предприниматель Александр Удодов в декабре 2009 года приобрел пять квартир в элитном жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке. Данное событие произошло спустя три недели после того, как в этом же доме была куплена недвижимость, впоследствии фигурировавшая в деле об отмывании денег, похищенных путем махинаций с НДС. Данная информация содержится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Удодов, утверждает Алексей Навальный, купил жилье не сам, а через пять фирм, владельцем которых позднее стал. Совокупная стоимость недвижимости - 5,1 млн долларов.

Ранее, 30 ноября 2009 года, другие пять квартир в этом ЖК приобрела в собственность кипрская компания Prevezon Holding. Фирма принадлежит Денису Кацыву - сыну бывшего вице-президента РЖД. В 2013 году купленная им недвижимость была арестована властями США в рамках дела о налоговых махинациях и отмывании денег, которым занимался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Американская сторона была уверена, что деньги, о хищении которых говорил юрист, отмыли структуры, связанные с Prevezon Holding, в том числе - путём приобретения элитной недвижимости.

Удодов купил пять квартир на Pine Street 23 декабря 2009 года - через три недели после Кацыва.

Отметим, в 2017 году Prevezon Holdings заключила с США досудебное соглашение по делу о легализации денег, связанных с налоговыми махинациями в России: компания согласилась выплатить Штатам 5,9 млн долларов.

Напомним, Магнитский скончался в московском СИЗО в 2009 году. Официальной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. В ноябре 2011 года Hermitage Capital представил 100-страничный доклад под названием "Пытки и убийство Магнитского. Сокрытие правды государственными органами", в котором утверждалось, что заключенного избивали и не обращали внимания на его заявления об ухудшении здоровья.

Добавим, в декабре 2012 года Конгрессом США был принят акт Магнитского. В список Магнитского попадают те, кого власти США считают причастным к нарушению прав человека в России. Тем, кто внесен в этот перечень, запрещен въезд в США, а их активы на территории страны замораживаются.