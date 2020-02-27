Мать осужденного фигуранта дела "Сети" намерена выяснить, кто заразил её сына туберкулезом

Елена Стригина - мать фигуранта дела "Сети"* Армана Сагынбаева - подала обращения в региональный Следком, ФСИН и прокуратуру с просьбой выяснить личность человека, который мог заразить её сына туберкулёзом, и наказать повинного, делится "Новая газета".

В свою очередь адвокат молодого человека Ольга Рахманова также подала аналогичные обращения от своего имени. Во время заседаний Сагынбаев находился в одном "аквариуме" с Василием Куксовым, у которого ранее диагностировали туберкулез.

"Данное обстоятельство послужило причиной заражения Сагынбаева туберкулезом, существенным образом отягчающим течение его хронического заболевания и способного в короткие сроки повлечь его гибель", - уверена Рахманова. По ей мнению, в действиях сотрудников СИЗО, вовремя не позволивших Сагынбаеву получить медпомощь, есть признаки халатности (ст. 293 УК).

10 февраля семерых пензенских фигурантов дела "Сети" суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ