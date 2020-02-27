У Смольного пикетировали дольщики ЖК "Новая Каменка"

Владельцы квартир в недострое ЖК "Новая Каменка" от СУ-155 решили напомнить о своих проблемах с помощью пикетов, с которыми вышли к Смольному, информируют подписчики паблика "ЖК Каменка/Новая Каменка/На Королева СУ-155".

Активисты намерены достучаться до самого губернатора Александра Беглова и привлечь его внимание к своим квартирным бедам. В очередной раз стройка проблемных корпусов была заморожена в январе текущего года.

В Петербурге и Ленинградской области деятельность застройщика затронула около 5 тысяч дольщиков, которые ожидают продолжения строительства ЖК "Каменка", ЖК "Новая Каменка" и ЖК "Янино-парк". Финансовые проблемы у застройщика СУ-155 начались в конце 2014 года. В декабре 2015 года к проблеме подключилось федеральное правительство, в 14 регионах обязательства компании перед дольщиками взял на себя АКБ "Российский капитал", который выступил в роли банка-санатора.

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