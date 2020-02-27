Площади у посольства РФ в Праге официально присвоили имя Немцова

В Праге прошла церемония по случаю переименования площади перед посольством РФ Pod Kaštany (Под каштанами) в честь Бориса Немцова, делится "МБХ медиа".

В мероприятии поучаствовал мэр города Зденек Гржиб, ранее придавший процедуре легитимный статус, и дочь политика Жанна Немцова.

"Такое единение и тот факт, что все больше людей помнят о моем отце, говорит об одном - он был и остается символом гуманизма российской политики. У нас очень мало политических деятелей, которые являются символами гуманизма. Уверена, что вы никогда об этом не пожалеете", - цитирует издания речь Немцовой.

Напомним, не все жители Праги были согласны с переименованием площади. Некоторые считали эту затею чрезмерно политизированной.

Отметим, площади, носящие имя российского политика, есть Вашингтоне и Вильнюсе, а в Москве после долгих бюрократических процедур открыли мемориальную табличку на доме, в котором он жил.