Налоговики заблокировали счет российского офиса Google ФНС заблокировала счет российского офиса компании Google, оформленный в "Ситибанке", передает информагентство "Москва". "Наименование налогоплательщика: ООО «Гугл». Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в тексте решения, имеющегося у агентства. В компании инцидент пока не комментируют. Отметим, что с российским государством в последнее время у Google не самые лучшие отношения. В прошлом году Роскомнадзор выражал несогласие с тем, что сервис вмешивается во внутренние дела РФ, публикуя рекламу политического характера. Позже представители компании выражали претензии в связи с принятием в России закона об обязательной предустановке программного обеспечения отечественного производства. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен