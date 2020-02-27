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18:47

Коронавирус "подхватила" высокопоставленная чиновница - вице-президент Ирана

фото ЗакС политика Коронавирус "подхватила" высокопоставленная чиновница - вице-президент Ирана

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, информирует ТАСС, ссылаясь на местные СМИ. Чиновница отправлена в больницу на амбулаторное лечение.

На сегодняшний день Эбтекар является самой высокопоставленной в мире пациенткой, у которой был выявлен новый тип заболевания. Ранее на этой неделе иранские СМИ известили о том, что замминистра здравоохранения и медицинского образования Ираджа Харирчи попал в руки ко врачам с болезненным видом: позднее у него также обнаружили COVID-2019.

Иран, Италия и Южная Корея вызывают наибольшее беспокойство у ВОЗ как страны за пределами Китая, в которых зафиксировано наиболее быстрое распространение коронавируса.

Всего в Иране насчитывается 245 зараженных, 26 погибли - причем, четверо за последние сутки.

По состоянию на утро 27 февраля коронавирус был выявлен у более чем 82 тысяч человек: за сутки количество заболевших увеличилось на 791 гражданина. Болезнь оборвала жизни более 2,8 тысяч человек, при этом 32,8 тысяч излечились.

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