Активисты оспаривают в суде запрет акции в защиту медсанчасти на Одоевского

​​Депутат МО «Гавань» Сергей Кузин сообщил в своем Telegram-канале о том, что начал оспаривать в Василеостровском районном суде отказ районной администрации согласовать протестный пикет в защиту здания бывшей медсанчасти на улице Одоевского, которому угрожает снос.

"Поводом для отказа послужило то, что я указал несколько мест для проведения пикета, вместо одного, и они не обязаны заниматься выбором места. Что ж, значит объясним администрации её обязанности в суде", - прокомментировал Кузин конфликтную ситуацию.

Отметим, что прилегающая к зданию зеленая зона не фигурирует в списке зеленых насаждений общего пользования, а само оно, построенное в 1957 году, не признано памятником, поэтому объекту угрожает реальная опасность. В его защиту василеостровцы собирают подписи. На месте бывшей медсанчасти собственник участка намерен построить высотное жилье.

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