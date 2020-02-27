Невзоров сравнил вхождение Шнурова в политику с "нырянием в сортир"

Публицист Александр Невзоров, близко дружащий с музыкантом Сергеем Шнуровым, который на прошлой неделе вступил в Партию роста, отметил, что не разделяет новых начинаний лидера "Ленинграда", но и повлиять на него тоже не может. Увлекшись политикой, Шнуров, по мнению его друга, лишний раз продемонстрировал азартность своей натуры.

"Вот у него иллюзии, от которых он должен избавиться лично и самостоятельно. Понимаете, вот уговорить человека не нырять в сортир очень сложно. Он хочет удостоверится. Я ему говорю: «Сережа, это сортир». Он говорит: «Нет, ты посмотри, какие доски обструганные. Ты посмотри, какая архитектура, какой крючок на двери…»", - образно высказался он в авторской радиопрограмме.

О выборе партии Невзоров придерживается невысокого мнения: она для него "анекдотична, лилипутична и управляема". Однако, современная политическая реальность в РФ такова, что, полагает Невзоров, у музыканта практически не было выбора: Кремлем управляется всё.

"Подлинная трагедия хорошего авантюриста, ищущего политических приключений в том, что вступить уже абсолютно не во что", - рассудил публицист.

Торжественное принятие Шнурова в ряды Партии роста прошло в Петербурге 20 февраля в присутствии двух самых известных лиц партии - бизнес-омбудсмена Бориса Титова и депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой. Во главе списка Шнуров будет бороться за представительство в Госдуме на выборах в 2021 году.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.