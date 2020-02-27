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19:20

Защита поправок против защиты Конституции

Подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию обсудили 27 февраля на круглом столе в Петербурге. Приглашенные эксперты уверены в необходимости изменений, но в зале нашлись противники предстоящего голосования. Пока политологи призывали правильно доносить информацию до людей, одна из журналисток заявила, что будет защищать главный документ страны от поправок.

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На круглом столе Экспертного клуба Петербурга 27 февраля собралось пять экспертов-спикеров и полный зал журналистов. Обсуждали как необходимость внесения каких-либо новых изменений в Конституцию, так и уже предложенные поправки. В частности, декан юридического факультета СПБГЭУ Надежда Крайнова заявила, что не все нужно и не все можно вносить в главный документ страны. По ее словам, сейчас предложено более 900 поправок в Конституцию. Крайнова уверена, что войдут в документ только самые важные моменты.

- Наверно, самое главное сейчас не поддаться эйфории. Понимать, что все будет отработано, все будет четко выстроено. И в Конституцию будут внесены именно те изменения, те поправки, которые отвечают сегодняшним требованиям реальной действительности, - заявила декан.

Она выразила мнение, что в России хорошие законы, в которых уже прописано множество моментов. Другое дело, что исполнение этих законов оставляет желать лучшего, уточнила Крайнова. Она добавила, что главное при внесении изменений – четкие формулировки. От этого зависит, как страна будет воспринимать поправки, считает декан. 

С ней согласился политолог Станислав Еремеев. Он отметил, что «стремление все запихнуть в этот текст» породило растерянность некоторой части населения. Для обычного человека не важны детали и нюансы, считает Еремеев, важны базовые принципы: Россия – социальное и правовое государство. 

Председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Петербурга и бывшая член Совета Федерации Людмила Косткина также сказала о наличии большого числа поверхностных предложений. Все предложенные поправки брать в Конституцию не следует, считает она. При этом, по мнению экс-сенатора, есть и много важных моментов. 

В частности, считает Косткина, необходимо внести в Конституцию поправки по социальной сфере: о регулярном пересмотре потребительской корзины, от которой зависит размер МРОТ, о роли «человека труда», особом отношении к детям и об обязательной индексации пенсии. О последнем представитель Общественной палаты ратует особенно.

- Я считала, что власть, правительство должно следовать федеральному законодательству, и та же индексация пенсии должна быть обязательной. Но мы с вами сталкивались с тем, что, например, в 2016 году нам, а я тоже пенсионер, выдали по пять тысяч рублей, а индексацию, которая нужна [не провели]. Была очень большая инфляция, что-то около 12%. Вместо индексации по пять тысяч заплатили пенсионерам. Такое было, и это не единственный факт: было и когда переносили эту индексацию. Поэтому, конечно, в связи с тем, что пожилые люди в стране – это огромная часть населения, эту статью, наверное, можно отредактировать и можно было бы внести в Конституцию, чтобы никому неповадно было обманывать людей, - заявила Косткина. 

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Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Алексей Цивилев считает, что хорошо было бы внести в главный документ страны защиту национальных интересов: вопросы определения русского языка, отчуждения территорий и фальсификации истории. 

В статье 68 действующей редакции Конституции прописано, что официальным языком на территории России считает русский язык. Статья 4 главного документа страны гласит, что Россия «обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории». 

Спасти Конституцию

В целом, по мнению присутствовавших экспертов, Конституция в существующем виде является «вполне добротным и хорошим документом». Об этом, например, сказала Крайнова. При этом она считает, что внесение корректировок – нормальный процесс. Не согласилась с этим присутствовавшая в зале представительница журнала «Пигмалион» Тамара Розункова. Во время вопросов спикерам она решила высказать свою позицию по теме. Эту возможность она отбила себе спустя несколько минут пререканий с организаторами круглого стола. Розункова заявила, что пришла только для того, чтобы защитить Конституцию от поправок.

- Защитить ее от всех поправок, категорически. Потому что 17 декабря 2017 года были проведены исследования, 61% граждан нашей Российской Федерации считает, что Конституция полностью отвечает их нуждам. Поэтому основания для внесения поправок нет, они отсутствуют. Причем я вам хочу сказать, что именно 79% среди них в возрасте от 18 до 24 лет. И сейчас их станет еще больше. Я обращаюсь к этой аудитории, чтобы она меня поддержала – защитить Конституцию от поправок, - сказала представительница «Пигмалиона». 

Она, видимо, немного ошиблась – исследование опубликовано 12 декабря 2017 года. Проводил его ВЦИОМ. В исследовании действительно сказано, что 61% опрошенных оценивают документ как отвечающий их нуждам. При этом, в исследовании отмечено, что 52% респондентов считают, что необходимо внести изменения в Конституцию. В частности, они хотят отразить там вопросы минимального размера оплаты труда, пенсии, бесплатного здравоохранения и образования. ВЦИОМ отметил, что 64% проголосовавших за это имеют плохое материальное положение. 

На круглом столе Розункова добавила, что поправки в Конституцию надо вносить через референдум, а не голосованием. Иначе нарушается третья статья документа, в которой сказано, что «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», считает журналистка. 

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Политолог Еремеев попросил ее «не устраивать спектакль». Розункова возразила, что ничего не устраивает, и поспешила уйти с мероприятия. Еремеев, уже после ее ухода, высказал свое мнение – в механизме внесения поправок ничего не нарушается. Молчаливыми кивками его поддержали другие эксперты. Также политолог заявил, что «известно, какие силы» выступают против изменения Конституции.

- Всегда есть власть, и есть оппозиция – это нормально. Но какую тактику ряд наших коллег выбрали? В том числе в этом зале? Они, увидев, что не могут сущностно предложить что-то, что могло бы их позицию отразить в принятии этого документа под названием «Дополнения, изменения в Конституцию Российской Федерации», выбрали другую тактику. Это тоже право. Согласитесь, что я не ввожу вас в заблуждение. Они решили: «Давайте скажем слово «нет». Уберите ваши руки от нашей Конституции». Это известно, какие политические силы. Более того, в этот процесс часто вовлекают молодежь, - сказал Еремеев. 

По его мнению, сейчас важная задача политологов и СМИ правильно донести главный посыл поправок. Он заключается в вовлечении всех институтов российского общества в повышение эффективности жизни страны и направленность на повышение благосостояния граждан, считает Еремеев. Такое же мнение высказал политтехнолог Сергей Григорьев. Он уверен, что задача его коллег показать россиянам – поправки важны. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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