Сотрудник комитета по вопросам законности заявил об угрозах от сторонников Навального

Представитель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга в суде Андрей Воробьев заявил, что сторонники Алексея Навального угрожают ему физической расправой. Об этом он рассказал на заседании Санкт-Петербургского городского суда 27 февраля во время рассмотрения апелляции по отказу ведомства в проведении марша памяти Бориса Немцова.

Иск подал со-организатор акции Павел Чупрунов. Воробьев выступил против ведения истцом видеозаписи заседания в городском суде. По его словам, ему стали поступать угрозы, после того, как Чупрунов выложил запись с заседания по делу в районном суде.

- Он снимал меня полностью крупным планом и так далее. Выложил это все, распространил эту информацию тут же в онлайн, весь процесс в интернете. После этого мне стали от подельников, сторонников Навального поступать угрозы уже сегодня в связи с произведенной видеосъемкой, - заявил Воробьев.

Как именно ему поступают угрозы сотрудник комитета не уточнил. Он добавил, что после заседания намерен написать заявление в полицию.

Смольнинский районный суд 25 февраля решил, что комитет отказал в проведении марша на законных основаниях. Городской суд вынес такое же решение 27 февраля. При этом, 27 февраля депутат Законодательного собрания Борис Вишневский сообщил, что акцию все же согласовали. Она пройдет 29 февраля.

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