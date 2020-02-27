Шульман объяснила, зачем Путину понадобилось ежедневно выпускать видеоинтервью

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман представила свой взгляд на медийный феномен последних дней - краткие эпизоды из нового видеоинтервью президента Владимира Путину агентству ТАСС, последовательно каждый день выходящие в интернете. В ее представлении, это во многом вынужденная деятельность первого лица в положение уходящего чиновника, которому нужно сохранять бдительность. Кроме того, считает женщина, до его сведения наконец дошло, что граждане устали от внешнеполитической милитаристской повестки, поэтому Путин все чаще обращается к более насущным материям.

"Когда у тебя последний срок, то отсутствовать опасно, потому что твои же властвующие элиты начнут смотреть друг на друга, перемигиваться, спорить о том, кто потенциальный преемник, уничтожать соседа заранее с тем, чтобы он не уничтожил тебя в решающую минуту, начинается авторитарная дестабилизация, которая происходит, когда у них транзитный период, а он для них, в отличие от демократий, опасен", - подчеркнула ученый в интервью радиостанции "Серебряный дождь".

Что касается самого формата интервью (двадцать мини-эпизодов в затемненной студии наедине с ведущим в кадре), то, по мнению Шульман, отечественные медиаменеджеры переняли его у пиарщиков Барака Обамы в бытность его американским сенатором в середине 2000-х годов, и это, с ее точки зрения, хорошо.

"Трудно напоминать о себе, когда ты уже не в новинку. Если ты не можешь менять повестку и показывать нового президента, то надо менять формат: давайте его подсветим как-нибудь, нарежем маленькими кусочками, давайте вместо Соловьева с Киселева посадим какого-нибудь человека, который себя иначе ведет, видимо. Видите, какая задача сложная, сколько ограничителей", - заключила политолог.

Цикл ежедневно по будням появляющихся интервью с Путиным должен будет завершиться к концу марта.