Полиция задержала активистов из числа организаторов марша Немцова

Полиция накануне задержала активистов Евгения Мусина и Александра Тонконогова, одних из организаторов марша Немцова, сообщил ЗАКС.Ру муниципальный депутат МО «Город Пушкин» Сергей Лазарев.

Тонконогова задержали по ориентировке при выходе из магазина в Ленобласти. Мусина задержали у Соловецкого камня после акции памяти Бориса Немцова у Соловецкого камня. Обоих оставили на ночь в 76-м отделе полиции.

В отношении активистов составили протоколы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Им вменили намерение организовать у Гостиного двора пикеты памяти Немцова.

В «Агит России» заявили, что некоторые члены оргкомитета не были согласны с идеей митинга на площади Ленина и предлагали собраться у Гостиного двора. В итоге акция была согласована у Соловецкого камня.

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