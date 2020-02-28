18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:59

Экс-гендиректора "Метростроя" Александрова отказались переводить в СИЗО

фото ЗакС политика Экс-гендиректора "Метростроя" Александрова отказались переводить в СИЗО

Дзержинский суд Петербурга отказался перевести экс-гендиректора «Метростроя» Николая Александрова в СИЗО по ходатайству следствия, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следователь настаивал на том, что Александров неоднократно нарушал условия домашнего ареста. Например, звонил с мобильного телефона абонентам, неизвестным контролирующему органу и следствию. В квартире, где он отбывает домашний арест, есть интернет, там же нашли огнестрельное оружие, которое хранилось с нарушением, 21 февраля его менее часа не было дома. Сообщается, что он был в медицинской клинике, но документальных подтверждений нет.

«Да и в целом, в ходе проведения следственных действий, Александров ведет себя очень плохо: следствию не содействует, а даже противодействует (хотя обещал 10.12.2019 в суде, что не будет этого делать), отрицая очевидные факты», - передает пресс-служба судов.

Тем не менее, суд отказал в переводе. Было установлено, что Александров покинул квартиру с разрешения следователя и УФСИН, что подтверждено документами, звонила с телефона его супруга при активации сим-карты, купленной по согласованию с УФСИН для связи с его сотрудниками.

При этом Александрову вменили второй эпизод мошенничества, который касается поставки кабелей для электромонтажных работ на Фрунзенской линии метрополитена на 153,2 млн рублей. По версии следствия, в этой закупке не было необходимости, но Александров и неустановленные лица убедили в нужности этого шага, заключили фиктивный договор поставки с ООО «Опт-Юнион», перечислили деньги, подписали необходимые документы, а продукция поставлена не была. Александров не признает вины, он отказался от дачи показаний.

Александров был задержан в декабре 2019 года. Его обвинили в растрате при поставках щебня. После этого экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин стал врио гендиректора «Метростроя».

20 февраля Александрова сняли с должности. Харлашкин де-юре стал гендиректором.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:53 ГПМ "Исаакиевский собор" не видит смысла передавать РПЦ ризницу Спаса на Крови

18:49 Беглов ждет от ветеранов ВОВ записи воспоминаний

18:31 Власти Москвы депортируют иностранцев, нарушивших карантин по коронавирусу

18:22 Яшин: Путину надоели вопросы о расследовании убийства Немцова

17:46 Муниципал: Глава МО "Сенной округ" агитирует коллег из других МО против велодорожек

17:23 Быков: Вытирать ноги о Конституцию - растлительное занятие

17:08 Митрополит Варсонофий попросил передать Спас на Крови РПЦ

16:59 Новосибирская Росгвардия закупает для служебных авто наклейки "На Берлин!"

16:34 В УК внесут поправки о наказании за фальсификации на голосовании по поправкам в Конституцию

16:21 Глава Курортного района уличила недовольных жителей в отработке западных денег

16:04 Петербургским летним кафе добавляют 20 дней жизни

15:49 Петербургских фигурантов дела "Сети" оставили в СИЗО до лета

15:31 Арт-площадка в Москве отказалась принять конференцию по правам человека из-за "опасных людей"

14:58 ГМЗ "Царское Село" за 777 млн рублей отремонтирует Александровский дворец

14:26 Шнуров объяснил, что ему мешает сразиться на дуэли с Милоновым

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru