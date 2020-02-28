Экс-гендиректора "Метростроя" Александрова отказались переводить в СИЗО

Дзержинский суд Петербурга отказался перевести экс-гендиректора «Метростроя» Николая Александрова в СИЗО по ходатайству следствия, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следователь настаивал на том, что Александров неоднократно нарушал условия домашнего ареста. Например, звонил с мобильного телефона абонентам, неизвестным контролирующему органу и следствию. В квартире, где он отбывает домашний арест, есть интернет, там же нашли огнестрельное оружие, которое хранилось с нарушением, 21 февраля его менее часа не было дома. Сообщается, что он был в медицинской клинике, но документальных подтверждений нет.

«Да и в целом, в ходе проведения следственных действий, Александров ведет себя очень плохо: следствию не содействует, а даже противодействует (хотя обещал 10.12.2019 в суде, что не будет этого делать), отрицая очевидные факты», - передает пресс-служба судов.

Тем не менее, суд отказал в переводе. Было установлено, что Александров покинул квартиру с разрешения следователя и УФСИН, что подтверждено документами, звонила с телефона его супруга при активации сим-карты, купленной по согласованию с УФСИН для связи с его сотрудниками.

При этом Александрову вменили второй эпизод мошенничества, который касается поставки кабелей для электромонтажных работ на Фрунзенской линии метрополитена на 153,2 млн рублей. По версии следствия, в этой закупке не было необходимости, но Александров и неустановленные лица убедили в нужности этого шага, заключили фиктивный договор поставки с ООО «Опт-Юнион», перечислили деньги, подписали необходимые документы, а продукция поставлена не была. Александров не признает вины, он отказался от дачи показаний.

Александров был задержан в декабре 2019 года. Его обвинили в растрате при поставках щебня. После этого экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин стал врио гендиректора «Метростроя».

20 февраля Александрова сняли с должности. Харлашкин де-юре стал гендиректором.

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