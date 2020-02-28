Депутата красноярского ЗакСа приговорили к восьми годам колонии за взятку

Железнодорожный суд Красноярская приговорил депутата местного Заксобрания Сергея Титова к восьми годам колонии за получение взятки, передает ТАСС.

Титов признан виновным в нарушении ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд установил, что он в 2018 году получил 4 млн рублей от директора одной из теплоснабжающих организаций. Взамен депутат должен был способствовать росту тарифа на теплоэнергию для этой компании.

Титов был избран от ЛДПР в 2016 году. Он входит в состав комитета по бюджету и экономической политики и комитета по охране здоровья и социальной политики красноярского ЗакСа.