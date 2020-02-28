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12:21

Комитет ЗакСа попросит Смольный создать открытый реестр заявлений на митинги

фото ЗакС политика Комитет ЗакСа попросит Смольный создать открытый реестр заявлений на митинги

Депутат Законодательного собрания Максим Резник предложил комитету по вопросам законности, правопорядку и безопасности Петербурга организовать встречу с людьми, подающими заявления на проведение публичных мероприятий в городе. Со своим предложением парламентарий выступил на заседании комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга 28 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Резник отметил, что необходим диалог между организаторами акций и комитетом Смольного. На встрече могут быть решены ряд вопросов и проблем, считает депутат.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов высказался за ведение открытого реестра всех заявлений на проведение публичных мероприятий. Его поддержали ряд оппозиционных депутатов. В частности, Резник и парламентарий от «Яблока» Борис Вишневский. Последний заявил, что при подаче заявления на акцию некоторые люди сталкиваются с тем, что ранее кто-то якобы уже подал свое обращение на то же место и то же время. Парламентарий отметил, что комитет по вопросам законности наверняка сам ведет такой перечень - надо только сделать его открытым.

Глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок предложил направить в комитет по вопросам законности города обращение с предложением обдумать возможность проведения встречи и создания открытого реестра. За это проголосовали все члены парламентского комитета.

София Саттарова


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