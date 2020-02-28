Комитет ЗакСа попросит Смольный создать открытый реестр заявлений на митинги

Депутат Законодательного собрания Максим Резник предложил комитету по вопросам законности, правопорядку и безопасности Петербурга организовать встречу с людьми, подающими заявления на проведение публичных мероприятий в городе. Со своим предложением парламентарий выступил на заседании комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга 28 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Резник отметил, что необходим диалог между организаторами акций и комитетом Смольного. На встрече могут быть решены ряд вопросов и проблем, считает депутат.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов высказался за ведение открытого реестра всех заявлений на проведение публичных мероприятий. Его поддержали ряд оппозиционных депутатов. В частности, Резник и парламентарий от «Яблока» Борис Вишневский. Последний заявил, что при подаче заявления на акцию некоторые люди сталкиваются с тем, что ранее кто-то якобы уже подал свое обращение на то же место и то же время. Парламентарий отметил, что комитет по вопросам законности наверняка сам ведет такой перечень - надо только сделать его открытым.

Глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок предложил направить в комитет по вопросам законности города обращение с предложением обдумать возможность проведения встречи и создания открытого реестра. За это проголосовали все члены парламентского комитета.

София Саттарова

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