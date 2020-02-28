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12:27

Сумма штрафов за нарушение ПДД в России превысила 100 млрд рублей

фото ЗакС политика Сумма штрафов за нарушение ПДД в России превысила 100 млрд рублей

Сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения, выписанных российским водителям в 2019 году, впервые превысила 100 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Эта сумма составила 106,5 млрд рублей. Штрафы на 82,7 млрд рублей из них пришлись на нарушения, зафиксированные камерами. Еще 20,2 млрд рублей штрафа выписали водителям инспекторы.

Чаще всего в 2019 году водителей традиционно штрафовали за превышение скоростного лимита: 101,8 млн постановлений. Почти в десяток раз меньше – 12 млн постановлений – вынесено за несоблюдение требований знаков или разметки. 5,1 млн – за проезд на красный свет, 3,3 млн — за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, разъезда или обгона.

Сократилось число заведенных дел за вождение транспортных средств в нетрезвом виде: на 11% по сравнению с 2018 годом.

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