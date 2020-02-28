Франция предоставила политубежище фигуранту дела о поджоге офиса "Единой России"

Фигурант дела о поджоге офиса «Единой России», анархист Святослав Речкалов получил политическое убежище во Франции, передает «Дождь».

Речкалов уехал из России в 2018 году. Он рассказал, что его пытали электрошокером, добиваясь «нужных» показаний.

«В том случае, если у следователя я откажусь давать показания либо предам огласке факт пыток и избиения, мне угрожали повторной поездкой в микроавтобусе с электрошокером в более длительном и тяжелом для меня варианте, приобщением к делу "Сети"*, созданием тяжелых условий пребывания в ИВС и СИЗО», - сказал Речкалов.

По версии следствия, в 2018 году неизвестные разбили окно и бросили файер в офис «Единой России» в Москве. Расследование дела приостановили в сентябре 2018 года, но возобновили после задержания аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

Речкалов и Алексей Кобаидзе были объявлены в розыск. Еще одна подозреваемая – Елена Горбань – находится под подпиской о невыезде. Еще один фигурант – Алексей Ейкин – признал вину и пошел на сделку со следствием.