На петербургском процессе по делу "Сети"* допросили пензенских фигурантов

Второй западный окружной военный суд 28 февраля в ходе возобновившегося выездного заседания по петербургскому делу «Сети» допросил пензенских анархистов, осужденных за участие в «террористическом сообществе», Илью Шакурского и Максима Иванкина.

Оба выступали по видеосвязи из пензенского суда. На их допросе в качестве свидетелей настаивало обвинение.

Шакурский заявил суду, что по-прежнему не признает выдвинутые против него обвинения и ни в каком террористическом сообществе он участия не принимал. Гособвинитель зачитал показания двух допросов осужденного: от 31 января и 22 марта 2018 года. Судя по этим текстам, Шакурский подробно рассказал следователям как он участвовал в тренировках «Сети» в лесу вместе с людьми в масках и как участвовал посещал межгородскую встречу участников сообщества в Петербурге.

Пензенец пояснил суду, что не давал этих показаний и не ставил свои подписи под соответствующими протоколами. По его словам, оба документа подготовил оперативный сотрудник ФСБ Вячеслав Шепелев. Адвокат петербургского обвиняемого Виктора Филинкова Виталий Черкасов обратил внимание суда, что, хотя протоколы составляли разные сотрудники ФСБ, в них допущены одинаковые орфографические и пунктуационные ошибки, а также дублируются отдельные фрагменты.

Оба опрошенных свидетеля также сообщили суду, что в документ «Свод», по версии ФСБ, обнаруженный на ноутбука двух пензенских фигурантов, вносились изменения уже после задержания молодых людей. По словам Шакурского и Иванкина, в ходе пензенского процесса стало известно, что файл редактировал пользователь с никнеймом «Шепелев».

Планировалось, что свои показания даст и осужденный Василий Куксов. Но он не смог прибыть в суд по состоянию здоровья. Ранее у него диагностировали туберкулез.

*" Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России





Сергей Еремеев / фото: Георгий Марков